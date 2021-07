Zell im Wiesental Klares Votum im ersten Wahlgang

Zell-Pfaffenberg (hjh). Mit den erforderlichen vier von sechs Stimmen hievten die Ortschaftsräte den bisherigen Stellvertreter von Harald Fritz gleich im ersten Wahlgang, als noch die absolute Mehrheit notwendig war, ins neue Amt. So hatten es die Ortschaftsräte in der Sitzung am 24. Juni vorgesehen. Und so zogen sie es durch, nachdem keine weiteren Wahlvorschläge seitens der Bevölkerung eingegangen sind.

Und auch am Sitzungsabend – bis Sitzungsbeginn waren Vorschläge erlaubt – gab es kein Gedränge um die Nachfolge von Fritz, dem seine bisherigen Kollegen für zwölf engagierte Jahre an der Spitze des Dorfes herzlich dankten. Reihum wünschten die Räte dem scheidenden Mann an der Verwaltungsspitze ihres Dorfes Glück und Gesundheit im wohlverdienten (politischen) Ruhestand. Sie alle fanden es schade, dass Fritz aufhörte, zeigten aber auch Verständnis für den Rückzug aus privaten Gründen.