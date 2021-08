Zell im Wiesental Klimaschutz für Mensch und Natur

Thomas Schempf von der SRH Fernhochschule – The Mobile University, die sich ebenso der Nachhaltigkeit verpflichtet sieht und Studiengänge dazu anbietet, konnte in einem Rückblick deutlich machen, dass Klimaschutz keine Zeit mehr hat und dass er global gelingen muss. „Nicht die Natur ist eine Gefahr für den Menschen, es ist genau umgekehrt“ war 1972 bereits im Bericht des Club of Rome zu lesen. Nachhaltigkeit bedeutet, ökologisch, ökonomisch und sozial zu denken. Genau dies wird aus den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN deutlich, und diesen Zielen widmet sich auch das Biosphärengebiet Schwarzwald: Mensch, Natur und Kultur sollen im Einklang leben können.

Mit Philipp Lotte, dem Klimamanager des Landkreises Lörrach, wurde das Thema Klimaschutz dann schnell konkret. Was können Bürger und Kommunen jetzt tun? Viel Luft nach oben ist noch bei der Errichtung von Fotovoltaikanlagen, so Philipp Lotte. Hier unterstützt der Landkreis mit einem eigenen Programm, an dem sich 17 Gemeinden beteiligen.

Klimaschutz ist Naturschutz. Dies verdeutlichte Walter Kempkes, Geschäftsführer des Biosphärengebiets, am zweiten Tag und zeigte die vielfältigen Aktivitäten im Biosphärengebiet auf. „Der Kuckuck wird sein Ei nicht los.“ Mit dieser Überschrift zeigte Christoph Huber, Referent und stellvertretender Leiter der Geschäftsstelle, beispielhaft das sensible Zusammenspiel in der Natur auf, das durch den Klimawandel zerstört wird. Bis der Kuckuck aus dem Süden zurück ist, haben die Wirtsvögel ihre Eier schon ausgebrütet und nehmen das Kuckucksei nicht mehr an.

Moore nehmen nur drei Prozent der Erdoberfläche ein, speichern aber zweimal so viel CO2 wie alle Wälder zusammen. Weltweit wurden 0,4 Prozent der Moore zerstört, das sind fünf Prozent des weltweiten CO2-Anstiegs. Mit diesen Zahlen machten sich die Teilnehmer am zweiten Tag zu ihrer Exkursion zum Nonnenmattweiher auf. Hier wurde sie von den künftigen Biosphären-Guides empfangen, die ihnen an verschiedenen Stationen Fauna, Flora und Moor vor Ort näher brachten. Ranger Florian Schmidt zeigte die Bedeutung der Kernzone im Biosphärengebiet auf, die direkt an den Nonnenmattweiher anschließt.

Mit Claudia Möller von der Landeszentrale für politische Bildung schärften die Teilnehmer am letzten Tag noch einmal ihren Blick für die globalen Zusammenhänge. Claudia Möller arbeitete in China und konnte laut Mitteilung in entlegenen Gegenden beobachten, wie Batterien von E-Autos „entsorgt“ werden. Klimaschutz ist Menschenschutz. Bis 2050 wird es 143 Millionen Klimaflüchtlinge geben. Starkregen und längere Trockenzeiten werden bewohnte Gegenden auf der Welt unbewohnbar machen. Wenn das Eis in der Arktis schmilzt, wird es neue Schiffsrouten geben und Rohstoffe zugänglich werden. Ein Kampf um den Nordpol wird die Folge sein.

Neben diesen Vorträgen blieb Zeit zu Diskussion. Dieter Giehmann von der Seniorenakademie Donau-Oberschwaben zeigte auf, wie sich Einzelne und Gruppen für den Klimaschutz vor Ort einsetzen können.

Ein Markt der Möglichkeit am dritten Tag brachte weitere konkrete Beispiele: Vertreter von Upcycling Lörrach, der solidarischen Landwirtschaft (Solawi) Möhreblick Kürnberg und der Eine Weltladen aus Zell brachten alle in einen regen Austausch.

Aufgelockert wurden die angeregten Diskussionen am ersten Abend durch die Zähnef(l)etscherei mit Familie Fetscher aus Schopfheim, die mit ihrem kabarettistischen Programm das Thema Klimaschutz und Senioren mit spitzer Zunge aufgriff.

Im nächsten Jahr lädt die Seniorenakademie Donau-Oberschwaben zum Thema „Wasser“ nach Riedlingen an der Donau ein.