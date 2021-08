Zell im Wiesental Löschteich-Problem ist gelöst

Zell-Gresgen. Mit viel ehrenamtlichem Engagement wurde die Aussegnungshalle gebaut. Ebenfalls konnte die Wickestraße saniert werden. Die Genossen hatten letztes Jahr das Problem mit dem Löschteich und den sich massiv auftretenden Wasserlinsen aufgegriffen. Nun fische der Werkhof regelmäßig die Wasserlinsen vom Löschteich ab, so dass man dieses Problem einigermaßen im Griff habe, so Peter Eichin. Er bedankte sich ausdrücklich beim Gemeinderat und der Stadt, dass man trotz angespannter Haushaltslage an dem jährlichen Ortsbudget festhalte. Fraktionsvorsitzender Thomas Kaiser wies darauf hin, dass sechs städtische Gebäude mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden sollen, die die Stadt in Eigenregie betreibt, darunter auch die Halle in Gresgen.

Nach den Berechnungen der Energieagentur Freiburg sollen diese Gebäude rentabel sein. Peter Eichin wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Schule in Gresgen bereits vor Jahren mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet wurde und diese in Form einer Genossenschaft betrieben werde.