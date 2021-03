Zell im Wiesental Loses Steingut wird entfernt

Zwei Tage überwacht er nun den Einsatz seiner Mannen, die angeseilt in den nicht unbedingt vertrauenerweckend stabilen Felsen hängen und kräftig Steine klopfen. „Das ist“, sagt Steinke, „nicht ganz ungefährlich und deshalb ganz sicher nicht nach der Uhr zu erledigen.“ Es dauert. Schließlich will man alle möglichen Eventualitäten ausschließen, bis der alte Fangzaun ab- und der neue, doppelt so kräftige und doppelt so lange aufgebaut ist.

Am Donnerstag werden die angesammelten Felsbrocken abtransportiert. Dann ist der Zaun dran. Und dann dürfte klar sein, „dass wir uns hier an dieser Stelle in den nächsten Jahren nicht mehr wiedersehen“.