Zell im Wiesental Mahle-Gießerei „ist nicht zu retten“

Personal soll weiter in Zell beschäftigt werden

Vorrangiges Ziel sei es demnach jetzt für ihn als Betriebsleiter, gemeinsam mit dem Betriebsrat die in der Gießerei beschäftigten Arbeitnehmer ins Hauptwerk zu integrieren. Hierfür sieht Philipp gute Chancen, denn die Talsohle beim Personal, das in der jüngsten Vergangenheit immer weiter geschrumpft ist, wird seiner Meinung nach bald durchschritten sein. „Ich bin überzeugt, dass wir den größten Teil der Leute weiter in Zell beschäftigen können“, sagte der Betriebsleiter. Allerdings sei es eine große Aufgabe für die Betriebsleitung und den Betriebsrat, die Gießereimitarbeiter bei dem Wechsel zu unterstützen und zu begleiten.

Grundsätzlich machte Hubert Philipp bei seinem Vortrag vor dem Gemeinderat Hoffnung auf eine positive Zukunft von Mahle in Zell. Schließlich sei man derzeit mit der Entwicklung eines neuen Produkts beschäftigt. „Wenn wir es hier bis zur Serienreife schaffen, würde es um einen zweistelligen Millionenbetrag gehen, der investiert werden müsste, um in Zell produzieren zu können“, legte Philipp dar. Offen sei daneben, ob die alte Gießerei hier für eine Nutzung in Frage kommen würde. Stand jetzt würde das Gebäude nach der Schließung zum Verkauf stehen.

Hubert Philipp riet den Räten davon ab, in Bezug auf die Schließung der Gießerei den direkten Kontakt mit der Konzernleitung in Stuttgart zu suchen, wie es die SPD in einem Antrag gefordert hatte. Dort werde man nichts Neues erfahren; und er verspreche, dass er, wie bisher, jede sich auftuende Entwicklung so frühzeitig wie möglich mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat besprechen werde, so der Betriebsleiter.

Wenn es allerdings mittelfristig um die Entscheidung gehe, wie der Konzern mit der Arbeitsverteilung im Hinblick auf das von ihm erwähnte neue Produkt zu verfahren gedenke, dann sei es unter Umständen sehr hilfreich, wenn entsprechende Signale aus der Zeller Politik nach Stuttgart gesendet würden, in denen deutlich gemacht wird, wie sehr die Schwanenstadt auf eine Sicherung des Standorts in Zell setzt. „Dann gemeinsam Flagge zu zeigen, ist sicherlich sinnvoll“, sagte Philipp.