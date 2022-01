Zell im Wiesental „Maler für farbige Ansichten“

Am 27. Januar 1942 wurde Hermann Räuber in Zell geboren. Trotzdem ist er „nur ein halber Zeller“. Denn: Sein Großvater war Landwirt in Gresgen und betrieb dort zudem eine Schuhmacherei. Den Opa habe er als Kind in den Ferien oft besucht. Er habe geholfen, so weit das ging. Aber beim Einholen des Getreides habe er sich erfolgreich gedrückt, weil nicht nur Getreide, sondern Disteln im Spiel gewesen seien. Und die – schmunzelt der Jubilar – „hänn g’stupft“. Erst wenn die Großmutter „s` Znüni“ auf einem weißen Tuch ausgebreitet hatte, „bin i wieder do gsi“, erzählte er. In Zell wuchs er auf, ging zur Schule und begann im Malergeschäft, das sein Vater im Jahr 1956 übernommen hatte, seine Lehre. Nach der Meisterprüfung arbeitete der Jubilar noch rund zehn Jahre im väterlichen Betrieb, den er 1976 in eigener Regie weiterführte, Ende Juni 2007 an seinen Bruder Kurt übergab und der inzwischen bei Kurts Sohn Fabian der Familientradition gehorchend auch künftig in Räuber-Hand sein wird.

Das alles, sagt Hermann Räuber, sei natürlich mit ein Verdienst seiner Frau Martha, die er 1968 geheiratet und mit der er zwei Kinder hat, die ihm und seiner Frau im Lauf der Jahre sieben Enkel bescherten: vier Jungen und „im Lauf einer einzigen Woche gleich drei Mädchen“. Für sie schlägt natürlich ein gewichtiger Teil seines Herzens.