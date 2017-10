Zell im Wiesental Mann schläft tief und fest beim Imbissstand

Zell. Einen nicht alltäglichen Hilferuf erhielt die Polizei am späten Mittwochabend. Um 23.30 Uhr meldete sich ein in Not geratener Imbissstandbetreiber. Dieser bat die Polizei um Hilfe, da er wegen eines im Eingangsbereich tief schlafenden Mannes seinen Imbissstand nicht zuschließen konnte. Mehrere Versuche, den Mann zu wecken, seien erfolglos geblieben.

Beim Eintreffen der Beamten trafen diese auf einen „alten Bekannten“, der tatsächlich tief und fest schlief. Auch auf Ansprache und mehrere Weckversuche durch die Ordnungshüter war der betrunkene 51-Jährige nicht wachzubekommen, heißt es im Polizeibericht.

Kurzerhand trugen die Beamten den Mann in den Streifenwagen und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Auch dort musste er aus dem Fahrzeug in die Zelle getragen werden, da er sich nicht auf den Beinen halten konnte. Er durfte seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen - und der Wirt konnte seinen Imbiss endlich zumachen.