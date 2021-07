Zell im Wiesental Massiver Transformationsprozess

Innerbetrieblicher Strukturwandel

Der absehbare Rückgang von benzin- und dieselgetriebenen Fahrzeugen in wichtigen Fahrzeugmärkten weltweit machen diese Bemühungen unumgänglich.

Möglich wird dieser große und teure innerbetriebliche Strukturwandel durch die Wirtschaftlichkeit des bisherigen Kerngeschäfts unter anderem mit Produkten aus Zell. „Neue Produkte im nicht-fossilen Bereich setzen jedoch zu einem großen Teil andere Fertigungstechniken und Maschinen voraus als die in Zell vorhandenen. Zudem ist der Preisdruck auf dem gesamten Produktspektrum enorm und Konkurrenzfähigkeit ist unter den heute in Deutschland gegebenen Bedingungen zunehmend schwieriger zu erreichen,“ erklärte Langbein die derzeitigen Herausforderungen. Mahle setze daher sowohl auf seine Stärken bei konventionellen Antrieben – nicht zuletzt aufgrund positiver Entwicklungsarbeit am Wasserstoffmotor – als auch auf die Etablierung neuer Produkte für die Elektromobilität.

„Wir bemühen uns intensiv, am Standort Zell die Produktion neuer Produkte anzusiedeln, und bauen derzeit unter anderem im Bereich Sintertechnik eine neue Produktionslinie auf“, sagte Langbein.

Spezialwissen nicht verlorengehen lassen

Bürgermeister Peter Palme stellte klar, dass Mahle für die Stadt ein wichtiger Arbeitgeber ist. Gemeinsam mit Zickenheiner forderte er die Unternehmensvertreter auf, das neue Produktspektrum auch dem Standort Zell zugutekommen zu lassen. Es könne nicht sein, dass gerade der Betrieb, der den Wandel zur Zukunftsfähigkeit durch seine hohe Wirtschaftlichkeit quersubventioniert, am Schluss verloren gehe, waren sich beide einig.

„Hier geht es nicht nur um Arbeitsplätze, sondern auch um den Verlust vom am Standort aufgebauten Spezialwissen. Schon aus Nachhaltigkeitsaspekten ist es sinnvoll, beides zu sichern, um daraus neue Produkte generieren zu können“, ergänzte Zickenheiner. Der Abgeordnete appellierte an die Mahle-Vertreter, nach Möglichkeiten zu suchen, den Standort weiterhin attraktiv und zukunftsfähig zu machen. Er bot seine Kooperation im Dialog mit Berlin an, um mit den richtigen Fördermitteln für Innovationstechnologien derartige Transformationsprozesse zu stemmen: „Hier geht es um die Zukunftsfähigkeit des Standorts.“