Zell im Wiesental Medaillenregen für die Bogenschützen

Am Samstag traten die Schüler und Jugendlichen an die Schießlinie und erbrachten gute Leistungen. Allen voran Svenja Gutmann, die in der weiblichen Jugendklasse den ersten Platz errang. Vizelandesmeister wurde Leon Bauer in der männlichen Jugendklasse. Die Mannschaft, bestehend aus Svenja Gutmann, Shellyn Strohmeier und Leon Bauer, triumphierte mit über 110 Ringen Vorsprung.

Am Sonntag konnte Ute Rapp zum wiederholten Mal die weibliche Masters-Klasse dominieren und wurde in einem engem Turnier Landesmeisterin. Elisabeth Keßler wurde in der Damenklasse Zweite und konnte die Silbermedaille in Empfang nehmen. Felix Fuhrler erreichte den dritten Podestrang in der Herrenklasse.