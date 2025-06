Zell im Wiesental: Mehr Gäste aus der Schweiz

Der Verein Wiesentäler Textilmuseum hat im vergangenen Jahr ein Minus „erwirtschaftet“, was allerdings dank seiner soliden Finanzausstattung verschmerzbar ist. Der negative Saldo entstand, weil der Verein Reparaturen in Auftrag geben musste, einen Bildschirm angeschafft und ein Video produziert hat. Die Männer und Frauen, die mit ihrem Museum die Industriegeschichte der Stadt Zell im Wiesental in Erinnerung behalten wollen, haben investiert, um die Attraktivität des Museums weiter zu erhöhen. Sie zeichnen sich durch ein hohes Engagement und Ehrgeiz aus. Positiv ist, dass die Kosten für Gas um zirka 2500 Euro gesenkt werden konnten.