Zell im Wiesental Mehr Querverbindungen installieren

Außerdem gebe es etliche Stammgäste aus den auf den Routen liegenden Dörfern, die gerne regelmäßig auf das Angebot zurückgreifen. Was zu wünschen übrig lasse, sei allerdings der Zuspruch von Neukunden. Aus dieser Einschätzung wiederum speist sich die Anregung der Vertreter von Pro Schiene, über eine bessere Bewerbung der Strecken und eine allgemein intensivere Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die Möglichkeiten des ÖPNV nachzudenken.

Linien auch am Wochenende befahren

Konkret gefordert wurde von Karl Argast eine künftige Bedienung der beiden Linien auch am Wochenende, um Touristen und Wanderwillige zu erreichen. „Wer ohne Auto hier zu Gast ist, sitzt sonst auf den Dörfern“, so Argast. Auch Erwin Vollmer aus dem an der Strecke liegenden Bergdorf Gresgen unterstützte dieses Ansinnen, das mit der bei Urlaubern beliebten Konus-Karte verknüpft werden müsse. Vollmer wies weiter darauf hin, dass eine Wochenendbedienung der Busstrecken durchaus auch für Einheimische attraktiv wäre.

Wie das erreicht werden soll? „Wir müssen weiter Druck ausüben, anders geht`s nicht“, so Argast. Dass es bei der Auslastung der Buslinien noch „Luft nach oben“ gebe, dürfe nicht das einzig ausschlaggebende Kriterium sein. Vielmehr gelte es, wo immer möglich, die Attraktivität des ÖPNV zu steigern.

Landkreisgrenzen überwinden

In diesem Zusammenhang rief der Pro Schiene-Chef auch dazu auf, über weitere Querverbindungen (etwa in Richtung Badenweiler oder Todtmoos) nachzudenken.

Dabei gelte es auch, auf unbürokratische, zeitgemäße Art Landkreisgrenzen zu überwinden. Die hier durchschlagende Problematik, dass unterschiedliche Verkehrsverbünde unter einen Hut gebracht werden müssten, ist den Pro Schiene-Aktivisten durchaus bewusst. Manchem ist diese Sachlage sogar ein Dorn im Auge. Wenn die Verkehrsverbünde sich weiterhin eher unkooperativ zeigen würden, „dann muss man sie eben abschaffen“ und auf andere Strukturen setzen, so Dietmar Maldacker.

Biosphärenbus soll eingerichtet werden

Eine weitere von Pro Schiene aufgeworfene Idee ist die Einrichtung eines „Biosphärenbusses“. Hierzu befinde man sich in Sondierungsgesprächen mit Vertretern des Biosphärengebiets Schwarzwald. Als „Touristenattraktion“ mache ein solcher Bus, den es in ähnlicher Form in anderen Biosphärengebieten bereits gibt, durchaus Sinn, so die Vertreter des Fahrgastverbands.

In der Vergangenheit Erfolge verzeichnet

Grundsätzlich sehen Argast und seine Mitstreiter, dass ihre Bemühungen nicht ohne Erfolg bleiben. So habe man lange darum gekämpft, dass es Busspätverbindungen ins obere Wiesental gibt. Heute komme man problemlos täglich nachts um halb zwölf oder halb eins von Zell nach Todtnau. Diese Entwicklung mache Mut, so Argast.

Dietmar Maldacker wies darauf hin, dass der langfristige Erfolg des ÖPNV stark davon abhänge, dass man rund um die Uhr öffentliche Verkehrsmittel nutzen könne und nicht zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Orten abrupt ausgebremst werde. Maldacker konstatierte insgesamt eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber den Belangen des ÖPNV als noch vor zehn oder fünfzehn Jahren. Es gehe darum, „die Menschen nicht durch Druck, sondern durch Überzeugungsarbeit zum Umsteigen auf Bus und Bahn zu bewegen“.

Zur Qualitätssteigerung des ÖPNV sollen, wie es hieß, im Wiesental in naher Zukunft Echtzeitanzeigen an Bus- und Bahnstationen in­stalliert werden, mit denen die Fahrgäste über die jeweils aktuelle Verbindungssituation informiert werden. Argast: „Das ist ganz entscheidend für die Kundenzufriedenheit.“