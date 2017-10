Zell im Wiesental Mike Kiefer ist neuer Vorsitzender

Von Paul Berger

Es war eine durchweg erfolgreiche Bilanz die Peter Bauer in der 47. Hauptversammlung nach insgesamt 18 Jahren an der Spitze des Zeller Tourismusvereins vorzuweisen hatte. Vieles wurde von ihm in der Schwanenstadt angestoßen und bewegt.

Zell / Häg-Ehrsberg. Sein Nachfolger, Mike Kiefer, Inhaber des „Hotel Löwen“, versprach, die ihm neu übertragene Aufgabe auf dem erfolgreich eingeschlagenen Weg fortzuführen. Hierzu bedarf es der Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Gästestatistik für Zell 2016: Wie aus dem von Peter Bauer vorgestellten Bericht zu entnehmen war, hat Zell bei den Gästeankünften 2016 ein deutliches Plus von 4,19 Prozent zu vermelden. Voriges Jahr kamen insgesamt 9045 Besucher nach Zell. Allerdings ging die Anzahl der Übernachtungen leicht zurück. Ihre Zahl lag 2016 bei 19 461 Aufenthalten, was einem Rückgang von 1,48 Prozent entspricht. Im Schnitt, so Bauer, entspricht dies exakt 2,1 Tagen, die ein Gast in Zell verweilte.

Beeinflusst werden diese Zahlen auch durch den Wegfall des ehemaligen Campingplatzes in Mambach. Negativ auf die Übernachtungszahlen, so befürchtet Bauer, könnte sich in Zukunft auch der Verkauf der St. Bernhardshütte auf dem Zeller Blauen auswirken. Bekanntlich wurde dieses Ferienheim in der Vergangenheit immer wieder gerne von Schulklassen und Jugendgruppen für Freizeitaufenthalte und für Seminare genutzt.

Übernachtungen Häg-Ehrsberg: Die Hinterhaggemeinde zählte 2016 1046 Gästeankünfte, was sich in der Statistik mit einem erfreulichen Plus von 11,28 Prozent niederschlägt. Allerdings sank die Zahl der Übernachtungen. Diese lag bei lediglich 3339, was für ein deutliches Minus von 8,4 Prozentpunkten sorgte.

Aktuell gehören dem Tourismusverein Zell 88 Mitglieder an. Im Berichtszeitraum sind zwei Neumitglieder dazugekommen. Den Gästen im Zeller Bergland und in Häg-Ehrsberg stehen neben zwei Hotels sowie einem Hotel, das sich auf Pächtersuche befindet, 30 Ferienwohnungen und fünf gewerbliche Unterkünfte mit insgesamt neun Betten zur Verfügung. Hinzu kommen acht gastronomische Betriebe, allerdings ohne Übernachtungsangebote. Wie Bauer berichtete, präsentieren sich 43 der Mitglieder auf der Homepage des Tourismusvereins sowie auf der Homepage von Südwärts.

Aktivitäten 2016: Für die Badesaison 2016 hat man einen Schwimmbadflyer kreiert und diesen verteilt. Gerne, so berichtete Bauer, würde man den Embruner Platz vor dem Pfarrheim mit Lavendel bepflanzen, allerdings handelt es sich um ein Kunstwerk, das nicht ohne Genehmigung des Architekten verändert werden darf. Ein neu angeschaffter Kronleuchter, passend zu den Mozart-Bücher-Vitrinen im „Hotel Löwen“, wo sich inzwischen eine stattliche Bibliothek mit 260 Büchern über Mozart und seine Frau Constanze befindet, sorgt nun auch im Tourismusbüro für ein angenehmes Ambiente.

Einige Platten am Zeller Mozart-Boulevard in der Innenstadt bedürfen nach Bauers Worten dringend der Erneuerung. Doch dafür sei schlicht und einfach kein Geld in der Kasse. Gleiches gelte auch für das Jahres-Budget, das 2016 nicht mehr ausreichte, um das Personal und die Miete zu bezahlen, weshalb man in dieser Sache die Gespräche mit der Stadt Zell und den Vertretern des Gemeinderates suchte.

„Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, als wir erfuhren, dass der Gemeinderat den Zuschuss der Stadt Zell für 2017 angepasst hat, erklärte Bauer. Einen Überblick über die Kassenlage lieferte Ulrike Gehri.

Veranstaltungen: Auch zahlreiche kulturelle Veranstaltungen wurden von Peter Bauer und seinem Team, Ulrike Gehri und Helga Philipp, wiederum tatkräftig unterstützt. Dazu zählen Reservierungen und Kartenvorverkäufe ebenso wie Hinweise und Anregungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur in Zell und im Zeller Bergland.

Einstimmig votierten die Mitglieder bei den von Bürgermeister-Stellvertreter Thomas Kaiser geleiteten Wahlen für Mike Kiefer als neuem Vorsitzenden. Klar bestätigt wurden neben seinem Stellvertreter Bernhard Knauber auch Kassiererin Ulrike Gehri, Schriftführerin Helga Philipp sowie die Beisitzer Sonja Seger, Ursula Eckert, Monika Eble und Peter Bauer als neuer Beisitzer.

Für die Prüfung der Kasse zuständig sind weiterhin Michael Bährle und Werner Eble.