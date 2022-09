Auch im Kindergarten Adelsberg gibt es zum Start des neuen Kindergartenjahres einen Wechsel. Julia Marker ist neue Leiterin des Kindergartens. Sie hat bereits zahlreiche berufliche Erfahrungen in Freiburg, Stuttgart und Bad Cannstatt sammeln können. Neben ihren Jahren als pädagogische Leiterin in verschiedenen Einrichtungen widmet sich die sportliche Erzieherin besonders gerne ihren Wanderschuhen und ihren Büchern, teilt die Stadt Zell mit. Nun konnte die Kommune die gebürtige Schopfheimerin wieder in die Heimat locken. Zell ist Julia Marker bereits bekannt, da sie in Hausen aufgewachsen ist und anschließend die Montfort-Realschule in Zell besucht hat. Mit dem jetzigen Umzug nach Gresgen hat die neue Kindergartenleitung ihre Wurzeln wiedergefunden und freut sich schon sehr auf die neue Aufgabe. Die Erzieher im Zeller Bergland sowie die Stadtverwaltung wünschen Julia Marker einen guten sowie erfolgreichen Start mit viel Freude bei der Kinderbetreuung in Adelsberg, heißt es abschließend.