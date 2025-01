Am Dreikönigstag war er wieder in Todtnau zu hören: Der laute Knall, wenn die Blätzlenarren mit ihren Karbatschen die Fastnacht einschlagen. Am 6. Januar startet traditionell die schwäbisch-alemannische Fastnacht, und die Todtnauer „Blätzle“ bieten dieses Spektakel nun schon zum dritten Mal. Die Karbatsche ist eine aus Hanfseilen geflochtene Peitsche mit kurzem Holzstiel und hat für Männer eine Länge von rund vier Metern, die Frauen schlagen die kürzere Version mit drei Metern. Das am Ende des Seiles angeknotete Bändsel durchbricht beim Schlagen und Zurückziehen der Karbatsche jedes Mal die Schallmauer, was den typischen Peitschenknall erzeugt. Jeder Zinken wurde am Montag von den Narren besucht, überall im Städtle hörte man es knallen. Gestartet wird traditionell am Rathaus um 11.11 Uhr und auf dem Marktplatz endet dann die Tour. Auch hier hatten sich einige Besucher eingefunden. „Es ist schon anstrengend“, gibt Sabrina Giorgetti von den Blätzlenarren zu. Umso erstaunlicher, dass der „Nachwuchs-Schläger“ Nelio mit seinen sieben Jahren die ganze Tour mitgemacht hat. „Wir freuen uns sehr, dass die Jungen auch schon dabei sind“, sagt sie. Das ganze Jahr über wird geübt, und Nelio habe die Technik schon gut raus. Zum Glück war das Wetter noch gut am Montagmittag, denn bei Regen wäre das Karbatschenschlagen im wahrsten Sinne ins Wasser gefallen. Das Seil wäre dann zu schwer, erklärt Blätzle Sabrina Giorgetti, Kanzellar der Narrenzunft.