Zell im Wiesental Mitbestimmung in Mehrfachform

Die Anzahl der Briefwähler in Zell liegt derzeit bei rund 590; das sind deutlich weniger Briefwähler als etwa bei der letzten Bundestagswahl, bei der fast 800 gezählt wurden.

Im Einsatz sind in Zell rund 160 Wahlhelfer. Da die Auszählung der Stimmen für den Gemeinderat erst am Montagvormittag erfolgt, bleiben die Dienststellen des Rathauses sowie die Kindergärten (bis auf eine Notgruppe) an diesem Tag geschlossen.

In Schönau lagen bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren die Freien Wähler vorne (40,95 Prozent, fünf Sitze). Es folgte ganz knapp dahinter die CDU (40,06 Prozent, fünf Sitze) und die SPD (18,99 Prozent, zwei Sitze). Die Wahlbeteiligung lag bei 58,5 Prozent).

Zur Wahl des Gemeinderats aufgerufen sind in Schönau am Sonntag 1737 Wähler. An Jungwählern wurden in Schönau 49 gezählt. Bei der Europawahl dürfen 1619 Schönauer ihre Stimme abgeben. Im gesamten Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau gibt es für die Europawahl 4082 Wahlberechtigte und für die Kommunalwahlen 4340 Wahlberechtigte. Im gesamten Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau mit seinen neun Kommunen sind 88 Wahlhelfer im Einsatz.

In Todtnau holte bei der letzten Kommunalwahl die CDU mit Abstand die meisten Stimmen (53,99 Prozent, zehn Sitze) dahinter lagen die Freien Wähler (25,2 Prozent, vier Sitze) und die SPD (20,7 Prozent, vier Sitze). Die Wahlbeteiligung lag bei 59,1 Prozent.

Am Sonntag dürfen 3554 Todtnauer ihre Stimme bei der Europawahl abgeben, 3984 dürfen ihre Kreuzchen bei der Kommunalwahl machen. Bis dato haben über 700 Briefwähler die Unterlagen angefordert, was laut Hauptamtsleiter Hugo Keller eine recht hohe Zahl darstellt.

Für Todtnau scheint der viel strapazierte Begriff Super-Wahlsonntag auf jeden Fall gerechtfertigt, steht doch zusätzlich zur Europa-, Kreistags-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahl auch noch der Bürgerentscheid zum Hotelprojekt in Todtnauberg an. Auch hier dürfen 16- bis 18-Jährige abstimmen. Der Bürgerentscheid wird als letzter der Urnengänge ausgezählt. Das Ergebnis soll, wenn alles glatt geht, am Montag zwischen 11 und 12 Uhr feststehen und vor dem Rathaus verkündet werden.