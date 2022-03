Zell im Wiesental Museum erstrahlt in neuem Glanz

Und nicht nur das. Mit Bettina Janietz, einer ausgebildeten Archäologin, die unter anderem in Basel und in Augst viele Jahre lang professionelle Erfahrungen gesammelt hat – die sie in ihrem 30-jährigen Berufsleben als Lehrerin auch in der Erwachsenenbildung vermitteln konnte –, ist eine sehr aktive Frau zum Team gestoßen. Hausens Neubürgerin geriet bei ihrer Anmeldung in der Sparkassenfiliale ausgerechnet an Thomas Döbeles bessere Hälfte Carmen und wurde – wie Thomas Döbele schmunzelt – „vom Fleck weg engagiert, als sie ihren beruflichen Werdegang offenbarte und klar war, dass sie als „Rentnerin“ Zeit und Lust auf eine „inspirierende Aufgabe“ hat.

Aktuell ist Janietz dabei, das umfangreiche Archiv des Museums durchzuackern. Und sie hat auch bereits das eine oder andere Kleinod ausgegraben, das nun nicht nur digital erfasst und wieder abgelegt, sondern auch Platz in den neu aufgestellten Vitrinen entlang der Führungswege im Museum findet.

Natürlich laufen nun auf den auch wegen Corona ein wenig eingerosteten Schienen die Bemühungen der Vorstandschaft des Museums wieder an, Menschen für die Geschichte der Textilindustrie zu interessieren. Nach den Lockerungen im Umgang mit der Pandemie hoffen die „Macher“ des Museums, wieder mehr Menschen für ihr Angebot begeistern zu können. Wie Bettina Janietz setzen auch sie dabei auf Schulen und Kindergärten, deren Schützlinge in der Vergangenheit immer wieder restlos begeistert gewesen seien, zu sehen, welche Industrien für die Blütezeit ihrer Heimat und damit für den Wohlstand ihrer Vorfahren verantwortlich gewesen sind. Aber auch Vereine oder Gruppen, die sich unabhängig von den Öffnungszeiten für Touren mit Führung anmelden können, sind zu den Zeitreisen eingeladen.

Thomas Döbele verspricht, dass es im Lauf des Jahres immer wieder Sonderausstellungen zu Themen rund um die Textilbranche geben wird. Und er sagt zu, dass sich bei der ein oder anderen Veranstaltung das Biosphärengebiet oder der Naturpark mit aus dem Fenster lehnen wird. „Es wird“, kündigen Döbele und Müller unisono an, „ein spannendes Jahr“ – soweit es Corona erlaubt.“

Das Wiesentäler Textilmuseum ist bis 30. November dienstags von 14 bis 17 Uhr und an Samstagen und Sonntagen von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Andere Termine sind nach Anmeldung ebenfalls möglich. Weitere Infos und aktuelle Meldungen unter https://www.wiesentaeler-textilmuseum.de.