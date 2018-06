Zell im Wiesental Nach 14 Jahren: Vereinsziel erreicht

Die Mühen haben sich gelohnt: Nach 14 Jahren hat der Förderverein Aussegnungshalle Gresgen das Vereinsziel erreicht. Am Sonntag wurde die Friedhofshalle der Bevölkerung vorgestellt. Mit einem feierlichen Gottesdienst, gehalten von Pfarrer Christian Rave von der evangelischen Kirchengemeinde Oberes Kleines Wiesental, begann der Einweihungstag.

Von Wolfgang Grether

Zell-Gresgen. Vor der Aussegnungshalle hatte sich die Gemeinde mit Pfarrer Rave versammelt. Begleitet vom Musikverein Gresgen erklang das Lied „Jesus geh du voran“, das damit den Weg in die Halle vorgab. Gemeinsam öffneten Bürgermeister Peter Palme und Vorsitzender Karl Schöne die Türen. Gisela Birkenbeul begleitete mit der Osterkerze Pfarrer Rave beim Einzug. Ihnen folgte die Gemeinde in das neue Haus. In seiner Predigt ging Pfarrer Rave auf die Notwendigkeit des Hallenbaus ein. Für die Anwesenden sei heute ein Freudentag, wissend, dass zukünftige Besucher diesen Ort in tiefer Trauer und mit Tränen betreten. Das Haus gebe den Trauernden die Möglichkeit des respektvollen und würdigen Abschieds.

Nach dem Gottesdienst dankte Karl Schöne allen, die mit ihrer Tatkraft den Bau unterstützt hatten. Viele Helfer verdienen es genannt zu werden. Die sicherlich meisten Stunden hat Vorstandsmitglied Heinz Kleißler abgeleistet. Der rührige Rentner hatte in den letzten Wochen wohl selten einen Tag, an dem er nicht am Bau mitgearbeitet hat und ist ein Vorbild für ehrenamtliches Engagement. Das Spendenaufkommen von 14 000 Euro wurde vom Bürgerverein Zell auf rund 20 000 Euro aufgerundet.

Ortsvorsteher Peter Eichin erinnerte an den langen und steinigen Weg. Steinige Wege bedürften eines besonderen Engagements und so sei aus Steinen ein gelungenes Haus entstanden.

Die Stadt Zell ist Bauherr und auch größter Geldgeber. Bürgermeister Peter Palme erinnerte daran, dass bei vielen Trauerfeiern auf Grund von Stürmen der Pfarrer nicht mehr verstanden werden konnte. Palme dankte den Vereinsmitgliedern, die bisher schon 40 000 Euro für den Bau und weitere geschätzte 40 000 Euro in Eigenleistung erbracht hatten. Die Aufwendungen werden sich insgesamt auf 164 000 Euro belaufen. Die Haushaltplanmittel der Stadt eingerechnet, ergibt sich momentan eine Unterdeckung von 24 000 Euro. Eine weitere Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Für weitere Spenden an den Förderverein sei man dankbar, aber „auch die Stadt Zell wird finanziell noch nachlegen müssen“, so Palme.

Als Geschenk der katholischen Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental übergab Pfarrer Frank Malzacher ein Kreuz, das seinen Platz an der Wand gefunden hat. Die evangelischen Kirchengemeinden aus dem Kleinen Wiesental und Zell haben den Verein durch ihre Mitgliedschaft im Vorfeld finanziell unterstützt. Walter Rümmele vom gleichnamigen Bestattungsinstitut schenkte zwei Zedern, die den Raum verschönern werden. Für den richtigen Ton sorgt zukünftig die von der Sparkasse Wiesental zur Verfügung gestellte Beschallungsanlage, die schon installiert ist.

Dem Musikverein blieb es vorbehalten, einen unbeschwerten Nachmittag zu eröffnen. Mit einer breiten Palette unterhaltsamer Stücke bereitete man den Weg für den Auftritt des örtlichen Gesangvereins. Mit dem ersten Lied „Sonntag ist heut“ haben sie dabei vermutlich nicht nur an den Wochentag gedacht, sondern auch an das schöne Ereignis. Die beiden kulturellen Vereine aus Gresgen trugen so wesentlich zu einer schönen und harmonischen Einweihung bei. Narrenzunft, Sportverein, Landfrauen und Feuerwehr organisierten das Fest und erhielten dafür ein Dankeschön.