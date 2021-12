Zell im Wiesental Nachfolger für Karle gefunden

Peter Palme hat nun mit Bernhard Karle nach dessen Kollegen in Pfaffenberg und Riedichen schon den dritten Ortsvorsteher zu verabschieden. „Es wird langsam fast schon zur Routine“, sagte Zells Bürgermeister, ehe er die fünf Amtsjahre von Karle noch einmal Revue passieren ließ und an die zahlreichen Projekte in dieser Zeit erinnerte. So etwa an die Sanierung der Außenspielfläche im Bereich des Kindergartens, das neue Ortsvorsteherbüro, das Maibaumfundament, das Anbringen von Hochwasserabsperreinrichtungen im Bereich der Radwegunterführung, die neue Feuerwehrgarage einschließlich des Schulungsraums in der Gemeindehalle, die Erneuerungen an den Treppenabgängen der Halle, die Montage eines Vordachs, die Installation einer Geschwindigkeitsmesstafel an der B 317, die Planung und Erstellung des barrierefreien Zugangs im Bereich der Halle sowie die Umgestaltung des Friedhofs.