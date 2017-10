Zell im Wiesental Neue Planung für den Busbahnhof: Verzicht auf ZOB

Von Heiner Fabry

Grundsätzlich stimmte der Gemeinderat Zell in seiner Sitzung am Montag einer neuen Anordnung der Bushaltestellen am Zeller Bahnhof und der sich daraus ergebenden veränderten Zeitplanung einstimmig zu.

Zell. Die Details der Veränderungen sollen in bestehenden Arbeitsgruppen erarbeitet werden. In seiner Sitzung vom Mai 2015 hatte der Gemeinderat die Planung der Bushaltestellen im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofsareals beschlossen. Aktuelle Vorgaben der Förderbehörden und baulich Zwänge bedingen eine Anpassung der Planung, wie aus der Einleitung von Lucia Philipp zu der Beratung dieses Punktes hervorging.

Die ursprüngliche Planung sah vor, auf dem Bahnhofsareal drei Haltestellen für Busse anzulegen. Dabei war geplant, eine Haltestelle vor der Bäckerei Heitzmann anzulegen, eine weitere schräg gegenüber Richtung Bahnhofstraße und eine dritte vor der Lieferzufahrt zur Bäckerei. Bei dieser Variante wäre der Wartebereich vor der Bäckerei zwar überdacht, aber die Barrierefreiheit für den Zustieg zum dritten Bus (Nähe Bahnhofstraße) wäre nicht gegeben gewesen. Zudem erschien eine Bushaltestelle im Durchfahrtsbereich für diese dritte Haltestelle als problematisch.

Die neue Planung geht nun von einer Längsanordnung der drei Bushalteplätze entlang der Bäckerei auf dem Bahnhofsareal aus. Auf die komplette Überdachung der Busparkplätze, die in der ersten Variante rund 275 000 Euro gekostet hätte, wird verzichtet.

Dadurch ergibt sich, dass es keinen Anspruch auf die höheren Zuschüsse für die Errichtung eines Zentralen Omnibus-Bahnhofs mehr gibt. Stattdessen muss auf die Zuschüsse für Bushalteplätze zurückgegangen werden. Durch Verzicht auf den ZOB (Zentraler Omnibus-Bahnhof) entfallen die hierfür vorgesehenen Zuschüsse in Höhe von 165 000 Euro. An neuen Zuschüssen für drei Bushalteplätze und zwei Buswartehäuschen erwartet die Stadt insgesamt 72 000 Euro. Der Gemeinderat bewilligte die neue Planung einstimmig und beauftragte die Verwaltung, die Förderung für die Bushalteplätze zu beantragen.