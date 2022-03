Zell im Wiesental Neuer Anlauf auf dem Zeller Blauen

Und Zells Bürgermeister Peter Palme berichtet stellvertretend für seine Kollegen: „Es war ein sehr freundliches und gutes Gespräch. Wir haben alle nach wie vor sehr großes Interesse daran, dass wir das Projekt zustandebringen.“

Der Ball liegt nun zunächst in Fröhnd, wo Bürgermeister Michael Engesser in den vergangenen Monaten die Diskussion um die Nutzung von Windenergie massiv vorangetrieben hat. „Bisher ging das sehr gesittet zur Sache, worauf ich auch größten Wert lege“, sagt der Rathauschef, für den weiterhin wichtig ist, einen möglichst breiten Konsens zu erreichen. Dies gilt auch für den Gemeinderat, der am Montag nochmals zu einer Klausurtagung zum Thema Windkraft zusammenkam und der in seiner nächsten Sitzung am 13. April Engesser das Mandat erteilen soll, eine Ausschreibung für die Nutzung von Fröhnder Flächen für die Windenergie zu initiieren. In einem nächsten Schritt strebt Engesser dann eine Bürgerbefragung zu dem Thema an.

Bei der Ausschreibung könnte unter anderem die EWS ein entsprechendes Angebot abgeben, und zwar ein gutes, wie Fröhnds Bürgermeister annimmt. Das sieht auch Tobias Tusch so. Wenn es soweit komme, werde man ein „attraktives Angebot“ abgeben, schließlich kenne man die Standorte am besten und bringe einiges an Vorwissen mit. „Wir können das ganzheitlichste Angebot machen“, so der EWS-Geschäftsführer.

Was das Gesamtprojekt Zeller Blauen betrifft, erläutert Tusch, dass die EWS und Alterric in diesem Jahr keinen Genehmigungsantrag mehr abgeben werden. Der lange Vorlauf mache es notwendig, eine neue Datengrundlage, etwa im Hinblick auf den Artenschutz, zu schaffen. Mit einer neuen Planungskulisse für den Zeller Blauen wollen die Investoren aber 2023 das Projekt angehen.

Blick in die Glaskugel

Wie der weitere zeitliche Ablauf sein könnte, gleicht für Tobias Tusch dem Blick in die Glaskugel. Die Hoffnung sei zwar, 2024 für das Vorhaben eine Genehmigung zu erhalten und 2025 die Windräder zu erstellen, doch dass Windkraftprojekte grundsätzlich in Zukunft schneller umgesetzt werden können, sei „bisher nur ein politischer Wunsch“.

Für Zells Bürgermeister steht jedenfalls fest, dass die 2018 geschlossen Verträge nachverhandelt werden müssen. Die aktuell verfügbaren Windräder seien viel leistungsstärker – und gleichzeitig leiser – geworden; dies müsse sich in den Pachtzahlungen niederschlagen. Peter Palme will nicht verhehlen, dass das Projekt auch aus wirtschaftlicher Hinsicht für die Kommunen wichtig sei, um die Gemeindekassen zu entlasten. Gleichwohl gehe es in allererster Linie darum, die Energiewende zu schaffen, eine Anstrengung, die durch den Krieg in der Ukraine nochmals eine immens verstärkte Dringlichkeit erhalten habe. Öl und Gas müssten schnell ersetzt werden, es gelte also, die Möglichkeiten der Windenergie auch vor Ort zu nutzen.