Zell im Wiesental Neuer Testcontainer beim Bahnhof

Weitere Standorte hat Bäni bereits im Visier. Zwei Container sollen demnächst jeweils bei den Freibädern in Schopfheim und in Schönau aufgestellt werden. Und einer wird wohl bald schon beim Freibad in Zell zu finden sein, denn Peter Palme hat bereits signalisiert, dass sich dieser zusätzliche Standort in seiner Stadt wegen der Vorschriften, Badbesucher täglich zu testen, geradezu aufdränge. Die Verwaltung sei dann nämlich in der Lage, flexiblere Badöffnungszeiten anzubieten, was natürlich vor allem den Badegästen zugute käme.