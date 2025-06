Zell im Wiesental: Neues Leben für einen Erlebnispfad

Kümmerer fehlte

„Nach dem Wegzug von Bernd Tochtermann fehlte ein Kümmerer vor Ort, der regelmäßig nach dem Rechten schaute und Schäden gegebenenfalls auch mal schnell beheben konnte“, wird Matthias Kupferschmidt, Leiter der Schwarzwaldregion Belchen in der Mitteilung zitieren. „Tochtermanns Engagement all die Jahre ist nicht hoch genug einzuschätzen“, stellt er weiter fest. Auch nahm er sich nach seinem Wegzug noch die Zeit, um in den Schulferien vom Schwäbischen in den Schwarzwald zu fahren und an mehreren Tagen die Belchen-Werkstatt für Kinder anzubieten. In dieser wurden gemeinsam mit Kindern die Schäden des Winters behoben.

Interesse abgenommen

Das Interesse an der Werkstatt habe aber wegen der fehlenden persönlichen Bindung immer weiter abgenommen. „Alles in allem führte es dazu, dass der Gesamtzustand immer schlechter wurde und wir vor der Grundsatzentscheidung standen, entweder den Pfad aufzugeben oder aber mit einem neuen Konzept auf dem Bestehenden aufzubauen und ihn neu zu konzipieren“, so Kupferschmidt. Nach ersten Gesprächen mit dem Biosphärengebiet Schwarzwald konnte in der Folge der ForstBW als Projektpartner gewonnen werden. Gemeinsam entschloss man sich daher, im Herbst 2023 einen Förderantrag beim Biosphärengebiet Schwarzwald für eine Konzeption zur Neugestaltung des Kinderwanderweges einzureichen.