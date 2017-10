Zell im Wiesental Niedliche Langohren gezeigt

Jeweils im Herbst präsentieren Zells Kleintierzüchter in ihrem inzwischen gemütlich eingerichteten Vereinsheim an der Wiese im Rahmen einer Lokalschau ihre schönsten und prächtigsten Tiere. Auch in diesem Jahr wurden den Besuchern wiederum 51 niedliche Langohren aus unterschiedlichen Rassen und Farbenschlägen vorgestellt.

Zell (ue). Für Preisrichter Dieter Richter aus dem Münstertal war es keine leichte Aufgabe, die entsprechenden Noten zu vergeben. Schließlich mussten sämtliche Tiere nach genau festgelegten Kriterien begutachtet und bewertet werden. Körperform und Felle der Tiere spielen hierbei ebenso eine bedeutende Rolle wie ihr allgemeiner Zustand.

Dass die Anzahl der ausgestellten Tiere – im Gegensatz zu früheren Ausstellungen – erkennbar zurückgegangen ist, führt Vorsitzender Hans-Peter Löffler auf die immer kleiner werdende Züchtergemeinde in der Schwanenstadt zurück. Derzeit gibt es in Zell gerade noch fünf Altzüchter und zwei Jungzüchter.

Ein Grund hierfür sind unter anderem die inzwischen recht strengen gesetzlichen Vorgaben, die den Züchtern das Leben nicht gerade einfach machen. Dennoch: Diejenigen, die dem Verein die Treue halten, wollen und werden so schnell nicht aufgeben, was sie in der Vergangenheit auch mehrfach unter Beweis gestellt haben. Schließlich wurde nach und nach das Vereinsheim ausgebaut und den Bedürfnissen des Vereins angepasst.

Einen großartigen Erfolg nannte der Vorsitzende den starken Besucherandrang beim „Hasenessen“ im September. Ferner wurde über der Ausstellungshalle ein neues Dach angebracht.

Schon jetzt bereiten sich die Züchter aus der Schwanenstadt auf die Teilnahme an weiteren Ausstellungen vor. Am 18. und 19. November geht es zur Kreisschau nach Weil am Rhein. Das Ziel der Zeller ist es, dort so viele Kreismeistertitel wie möglich zu ergattern. Auch an der Landesschau, die am 14. und 15. Januar in Offenburg erstmals als baden-württembergische Gesamtschau stattfindet, werde man teilnehmen, sagte Löffler. Die Chancen auf einen oder gar mehrere Meistertitel stehen nicht schlecht, vor allem wenn man sich die sehr guten Ergebnisse der diesjährigen Lokalschau ansieht.

Ganz vorne dabei war Bruno Martin mit seinem Loh-Kaninchen, das mit 96,5 Punkten zur schönsten Häsin gekürt wurde. Ebenfalls 96,5 Zähler erhielt der Zwergwidder-Hase von Helmut Löffler, der mit seinem perlfeh-farbenen Fell als schönster Hase bewertet wurde.

Den diesjährigen Wanderpokal sicherte sich Vorsitzender Hans-Peter Löffler, dessen thüringerfarbene Zwergwidder-Hase mit 289,5 Punkten bewertet wurde. 385,5 Punkte holten Helmut Löffler und sein Zwergrasse-Kaninchen, während Bruno Martin mit 384,0 Zählern in der Kleinen Rasse ganz vorne landete. Erfolgreich in der Mittelrasse mit einem grauen Wiener war Klaus Greiner. Sein Tier schaffte es auf 381,5 Punkte.

Der Jugend-Wanderpokal ging in diesem Jahr an Timo Löffler. Sein Hermelin-Hase wurde mit 287,5 Punkten bewertet. Auf 378,5 Zähler brachte es der wildfarbene Farbenzwerg von Jonas Löffler.