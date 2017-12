Zell im Wiesental Nikolaus war schon am Sonntag da

Der Nikolaus hat in diesen Tagen sehr viel zu tun, um alle Kinder, die auf ihn warten, mit seinen Gaben zu erfreuen. So ist es verständlich, dass er schon vor seinem Ehrentag am 6. Dezember beim „Zeller Liechtgang“ der Trachtengruppe Zell am Sonntag seinen ersten Auftritt hatte.

Zell (hf). Christoph Greiner, Vorsitzender der Trachtengruppe, begrüßte die Eltern, Großeltern und die vielen Kinder, die sich im katholischen Pfarrsaal eingefunden hatten, um am „Liechtgang“, den die Trachtengruppe Zell alle zwei Jahre in der Vorweihnachtszeit für die Kinder Zells veranstaltet, teilzunehmen.

Der gesellige Nachmittag begann mit einem Krippenspiel, verfasst von Heidi Zöllner, das die Jugend der Trachtengruppe aufführte. Ein lustiges Spiel, das eine Kinder-Spielgruppe um die Weihnachtsgeschichte herum den Zuschauern bot, lockerte die Geschichte mit einigen munteren Episoden auf. So wurde im ersten Teil eine schwungvolle Tanzszene in die Handlung aufgenommen, und gerade die Kinder im Publikum hatten viel Freude, auch als die Hirten mit ihren Schäfchen über die Bühne tollten.

Obwohl erst der 2. Dezember war, kam der Nikolaus wie versprochen nach Zell. Er schaute streng in sein großes Buch und fand darin doch nur Gutes über die Kinder der Trachtengruppe, die dann auch alle aus der Hand des Nikolaus` ein persönliches Geschenk empfingen. Die vielen Kinder im Pfarrsaal sollten natürlich nicht leer ausgehen. Und der Nikolaus hatte ein kleines Päckchen für jedes der Kinder im Saal in seinem großen Korb mitgebracht.

Die Versammlung im Saal verabschiedete den Nikolaus mit einigen gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern und einem großen Dank an die Jugendgruppe des Trachtenvereins Zell.