Zell im Wiesental Open-Air-Premiere auf dem Münsterplatz

Der Kurzfilm wurde inzwischen auf 47 internationalen Filmfestivals in 28 Länden gezeigt, war dreizehn Mal Semi- oder reiner Finalist und gewann im Juni den Best Art Short Award beim The Retro Avant Garde Film Festival in Venedig und im Juli den Best Short Doc Award beim Pärnu International Documentary Film Festival in Estland.

Für Lutz P. Kayser aus Zell ist die Teilnahme am Allianz Cinema Basel am Fokus Basel-Abend ein weiterer Höhepunkt. Nach zwei Jahren Festivals rund um die Welt ist die Schweizer Premiere in Basel für ihn fast so etwas wie ein krönender Abschluss. Tatsächlich geht die Festivalrunde aber noch rund ein Jahr lang weiter. Dankbar ist Kayser, dass er den Track von Philip Glass aus dem legendären Essay- und Avantgardefilm Koyaanisqatsi von 1982 mit seinen Vogelschwarm-Aufnahmen kombinieren durfte