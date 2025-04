Zell im Wiesental: Pfaffenberger Sänger bestimmen das Dorfleben mit

Vorsitzender des Jahres 1950 unter den Gästen

Ganz persönlich sprach er Adolf Philipp an, den Vorsitzenden im Jahr 1950 und zur Freude aller als Gründungsmitglied zusammen mit Bernhard Schmid unter den Gästen. Gemeinsam mit Erwin und Helmut Fritz, Karl und Otto Ganter, Otto Kiefer, Emil Philipp, August Schmid, Walter Strohmeier und Walter Thoma hatten sie den Verein ins Leben gerufen. Ortsvorsteher Werner Ganter, selbst Sänger im Chor, zeigte auf, was für den Gesang und die Dorfgemeinschaft erreicht wurde: Dorffeste in den 80er und 90er Jahren, die Teilnahme am Fußballgrümpelturnier – ein kraftstrotzender Gesangverein, so seine Aussage, mit zeitweise mehr als 30 Sängern, der sich auch für Nachwuchs von außen öffnete.