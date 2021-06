Zell im Wiesental Prüfungssituation mit Neuerungen

Zell. Die schriftlichen Prüfungen zum Realschulabschluss und zum Hauptschulabschluss fanden dieses Jahr am selben Termin statt, was für die Schule zusätzlichen Organisationsaufwand mit sich brachte. Es mussten die Hygiene- und Testbestimmungen eingehalten werden, die besagen, dass getestete und ungetestete Prüflinge nicht in einem Raum sein dürfen. Die verschiedenen Abschlüsse brauchten unterschiedliche Räume und es waren Teilnehmende mit Nachteilsausgleich dabei, die verlängerte Zeiten in Anspruch nehmen dürfen. Da deswegen viele Räume in der Schule und viel mehr Aufsichtspersonal als üblich gebraucht wurden, waren alle anderen Klassen an den vier Prüfungstagen ausschließlich im Fernunterricht.

Dankbar ist die Schule dem Ordnungsamt der Stadt Zell, das mit einer Sondergenehmigung ermöglichte, dass ein Prüfling trotz Quarantäne in einem Einzelzimmer teilnehmen konnte.