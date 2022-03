Zell im Wiesental Reduktion aufs Wesentliche

In „between light and shadow“ wird mit Hilfe von geografisch nicht zuordenbaren Fotografien hinterfragt, was passiert, wenn wir Heimat und Fremde nicht mehr unterscheiden können. Man sieht nur Beton, Schatten und monochromen Himmel. Licht, das in dunkle Räume dringt. Unabhängig vom Ursprungsort der Aufnahme. Es entstehen Bilder, die sich nicht lokalisieren lassen, und die, durch die gefühlte Absenz kultureller Zugehörigkeit, die Freiheit besitzen, von allen Seiten neutral betrachtet werden zu können. In Brasilia wie in Havanna. Zuhause und Fremde verschwimmen in der Wahrnehmung.

Beide Serien eint die kompositorische Klarheit zwischen den Polaritäten schwarz und weiß, hell und dunkel. Im Spannungsbereich zwischen Licht und Schatten. Was passiert, wenn Tageslicht in dunkle Räume fällt? Was, wenn Schatten offene Strukturen formen?

Philosophische Auseinandersetzung

„between earth and air“ ist eine fotografisch-philosophische Auseinandersetzung mit dem Raum, der zwischen festem Untergrund und Luft von Wasser eingenommen wird. Eine Zone, in dem sich die horizontale Bewegung des Wassers mit der vertikalen Bewegung des Pflanzenwachstums kreuzt.

„fragments“: Hier ist die Verbindung von Schaufensterpuppen und grafisch reduzierten Ausschnitten von Architekturen ein Spiel mit Irritation und Ästhetik. Das Bruchstückhafte der, von der Zeit gezeichneten, Schaufensterpuppen fügt sich durch Überlagerungen in die Ausschnitte der Architekturen ein. Dabei werden sowohl die Puppen als auch die Architekturen ihrer ursprünglichen Bestimmung und Funktion enthoben

„transit“ beschäftigt sich mit Räumen, deren Hauptmerkmal darin besteht, dafür gebaut zu sein, um wieder verlassen zu werden und versucht diesen Zustand der Schnelligkeit und des Dazwischen mit fotografischen Mitteln sichtbar zu machen und die Fragen nach dem Woher und Wohin zu stellen.

„in between“ zeigt den Raum zwischen zwei Orten. Beschreibt sozusagen das ‚Dazwischen‘ , das mit unseren menschlichen Sinnesorganen visuell nicht wahrgenommen werden kann.

„contacts.//crossing cities“ ist ein visueller Schmelztiegel von Städten unterschiedlicher Kulturräume. ab 15. März, nach Vereinbarung, Tel. 07625/8173, Sa/So, 14 bis 18 Uhr, Galerie Ganter

Markus Kaesler ist berufenes Mitglied der DGPh/Deutsche Gesellschaft fürPhotographie Preisträger des Jobo–Großformat–Preises 2018.