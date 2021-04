Zell im Wiesental Ringer: Essen statt Kämpfe

„Die Gerichte wurden in dem beschaulichen Zeller Bergdorf direkt vor die Haustüre geliefert oder konnten im Bürgerzentrum abgeholt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung zu der Aktion. Um eine hochwertige Qualität der Gerichte zu gewährleisten, hat der Förderverein den Küchenchef des Restaurants „Eckert“ in Grenzach-Wyhlen, Andreas Berger, Bruder des frisch gebackenen Vorsitzenden Manuel Berger, für das Wochenende gewinnen können. Manuel Berger, der erst im vergangenen Jahr das Ruder im neu gewählten Vorstand übernahm, war überwältigt von der Unterstützung. ,,Wir sind extrem glücklich darüber, dass wir eine solche Unterstützung vom Dorf erhalten haben. In diesen Zeiten ist es nicht einfach, einer Vereinstätigkeit nachzukommen, und deshalb sind wir froh, dass unsere Aktion so gut ankam. Auch wir hoffen, dass sich die Corona-Situation in absehbarer Zeit wieder beruhigt und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit euch allen.“