Zell im Wiesental Roter Teppich für neue Postfiliale

Manuela Maurer von der Deutschen Post AG betonte, es sei ein Grund zum Feiern, dass man in Zell so eine gute Lösung für die Weiterführung der Postfiliale gefunden habe. Es sei zwar nicht die gängigste Lösung, Postdienstleistungen in den Räumen eines Handwerksbetriebs anzubieten, doch aus ihrer eigenen Erfahrung heraus könne sie sagen, dass derartige Kooperationen sehr stabil seien. Und wenn sie sich in den Morina-Räumlichkeiten umsehe, so Maurer, müsse sie zusätzlich sagen: „Das ist die schönste Filiale, die wir hier in der Region haben.“

Zufrieden mit der gefundenen Lösung zeigte sich auch Bürgermeister Peter Palme, der Armend Morina den Dank der Stadt Zell für seine Bereitschaft zur Übernahme der Postdienstleistungen aussprach. Der Rathauschef erinnerte daran, dass Zell schon seit sehr langer Zeit als Poststation geführt wird und dass man dieser Tradition in der Schwanenstadt verpflichtet sei. Eine Postfiliale gehöre außerdem unbedingt dazu, wenn Zell seiner Funktion „als Unterzentrum mit leichter Tendenz zum Mittelzentrum“, wie Palme sich ausdrückte, gerecht werden wolle. Der Bürgermeister lobte Armend Morina als „sehr aktiven, multiplen Unternehmer“.

Im Namen der Zeller Geschäftswelt ergriff Edwin Kiefer das Wort, dankte Morina für seinen Mut, in mehrfacher Hinsicht aktiv zu werden und wünschte ihm weiter viel Erfolg für seine Aktivitäten.