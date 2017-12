Zell im Wiesental Sänger bieten „Klänge der Freude“

Zu einer festlichen Einstimmung auf Weihnachten hatte der Männerchor Atzenbach am Sonntagabend in die katholische Pfarrkirche Atzenbach eingeladen.

Zell-Atzenbach (mkl). Mit dem Stück „Advent is a Leuchtn“ eröffnete der Männerchor stimmgewaltig den Abend und nahm die zahlreichen Besucher der fast voll besetzten Kirche im übertragenen Sinne an die Hand, um sie in einen stimmungsreichen Abend zu führen. Die 14 Sänger des Männerchors nutzten die herrliche Akustik der Pfarrkirche voll aus und erzeugten mit Stücken wie „Der Ruf nach Frieden“ oder „Die kleine Bergkirche“ unter der Leitung von Dirigent Arne Marterer bereits im ersten Teil des Abends eine besinnliche und vorweihnachtliche Stimmung.

Walter Berger, Vorsitzender des Männerchors Atzenbach, führte wortgewandt durch das musikalische Abendprogramm und brachte den Gästen das Motto des Abends, „Klänge der Freude“, näher. Im Anschluss an die Eröffnung kündigte Berger dann die Querflötistin Sophie Engler an, die, begleitet von Arne Marterer am Klavier, die Sonate „La Flute de Pan“, Opus 15, für Flöte und Klavier von Jules Mouquet als Solistin vortrug.

Sie war die erste von zwei Solisten des Abends und wurde von Valentin Hierholzer, der am Tenorhorn ebenfalls hervorragend solierte, mit dem Stück „Song für Ina“ von Philip Sparke abgelöst. Sophie Engler und Valentin Hierholzer haben vor kurzem beide das goldene Leistungsabzeichen des Bundes deutscher Musikverbände erhalten und dementsprechend hochkarätig war auch die musikalische Leistung an diesem Abend.

Die vom Männerchor zwischen den Solistenvorträgen gesungenen Lieder komplettierten den feierlichen Rahmen des Abends. Die Sänger beeindruckten unter anderem mit „Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit“ oder „Abendfrieden“. „Die Last des Alltags einmal ablegen, sich besinnen und Geschwindigkeit herausnehmen, aber auch an die hilfsbedürftigen und kranken Menschen in unserer Gesellschaft denken“, lautete der Wunsch von Walter Berger. Am Ende hieß dann auch das letzte Stück des Männerchors „Klänge der Freude“, in das die anwesenden Besucher einstimmen konnten. Das Programm des Abends verfehlte seine Wirkung nicht, und am lang anhaltenden Applaus der Besucher konnte man ablesen, dass die besinnliche Vorweihnachtsstimmung an diesem zweiten Advent bei allen Anwesenden angekommen war.