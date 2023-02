Zell im Wiesental Schärmuser zu Straßenklebern

Gehri verließ ausnahmsweise den Schärmustunnel und ging an der Oberfläche „fremd“: Er wurde zum „Klimaaktivischt“, fand dabei aber: „Uf d’Stroß chlebe du i mi nit, des isch mir z’kalt – un für den Schwachsinn bin i au z’alt. Am Hinderteil de Hocker erfüllt si Zweck: i chleb lieber am Hocker als uf de Stroß im Dreck.“ Seit der Hocker an ihm klebe sei draußen „vo nere Erderwärmung allerdings kei Spur, plötzlich friere alli nur“, meinte er und warnte: „Vorsicht mit dere Festkleberei, alles zu sinere Zitt, nit dass es statt ner Erwärmung no e Iszit git.“

Profiteur der „Chleberei“ könne Löwenwirt Kiefer sein. Denn: „De Mike cha sicherlich gued demit lebe, wenn künftig sini Gäscht im Nebezimmer chlebe.“