Zell im Wiesental Schüler leiten ihre eigene Bibliothek

Dank einer Spende des Fördervereins „Morz-Freunde“ wurde die Schulbibliothek passend eingerichtet. Herausgekommen sei ein schöner, funktionaler Raum mit Sitzgelegenheiten, aber auch Tischen zum Arbeiten. Die Bücher stammen aus einem Aufruf innerhalb der Schulgemeinschaft, nicht mehr gebrauchte Bücher abzugeben.

Ergebnis der zahlreichen Bücherspenden sind gefüllte Regale voller Krimis, Fantasy- und Historienromane, Sachbücher und sogar englischsprachiger Bücher.

Immer montags und donnerstags in den großen Pausen können die Schüler der Morz in der Bibliothek stöbern, in Büchern schmökern oder diese auch ausleihen. Am Nachmittag dient der Raum bei Bedarf als Lerncafé für die älteren Schüler ab Klasse 9. Auch im Unterricht kann die Bibliothek genutzt werden. Für die Fünft- und Sechst-Klässler der Schule gab es eigens eine Rallye, um sich mit der Bibliothek vertraut zu machen. Alle anderen können sich mithilfe eines selbstgedrehten Videos auf der Homepage (www.morz.de) schlaumachen. Ein kleines Team rund um die Neuntklässlerinnen Alisa Lauber, Jashmika Sukumar, Romy Ranauda und Theresa Obst ist für die Verwaltung der Bibliothek zuständig. Von Beginn an packten sie tatkräftig mit an, sichteten die Bücher, sortierten sie nach Klassenstufe und Genre und räumten sie in die Bibliothek ein. Jetzt stehen sie in der Pause für die Ausleihe zur Verfügung, kümmern sich auch um die Buchrücknahme und halten fest, wo welches Buch unterwegs ist. Ein schönes Stück Eigenverantwortung, heißt es.

„Unsere ansprechende Bibliothek ist ein Ort, an dem sich Schüler vieler Klassen treffen und auch austauschen können. Sie lädt zum Lesen, aber auch gemütlichen Plaudern ein und wird bereits fleißig genutzt“, sagt Wiebke Zäh.

Die beiden Lehrerinnen sind sich einig, dass Lesen wichtig ist, vor allem in einer Zeit, in der sich zunehmend alles um Smartphones oder Tablets zu drehen scheint und die Begegnung und Beschäftigung mit Büchern nicht mehr selbstverständlich ist.

Daher ist es unerlässlich, den Schülern den Zugang zu Büchern zu ermöglichen und einen Beitrag zu leisten. Besonderer Dank gebühre dem Förderverein, den Buchspendern und dem Bibliotheksteam.