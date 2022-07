Zell im Wiesental Sommerfest bei Tropentemperatur

Gut an kam auch die Neuerung einer Auto-, Land- und Baumaschinen-Schau in der Schönauer Straße. Die Zeller Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug vor Ort und warb auch für die Jugendwehr. Bei der Stadtmusik und deren Sommerfest gab es an beiden Tagen Schmackhaftes und dazu Blasmusik satt. Es spielten das Stadtmusik-Jugendorchester, die Zeller Alphornbläser und Alleinunterhalter Markus Kirsner, die Formation Blasmusik Fieber und die Zeller Wildsaumusikanten.

Am späten Nachmittag sprach gestern Gewerbevereins-Vorsitzender und Löwen-Wirt Mike Kiefer von „sehr großer Zufriedenheit“. Es seien richtig viele Leute dagewesen und die erstmals realisierte Kombination mit dem Stadtmusik-Sommerfest habe die gewünschten Synergieeffekte generiert. „Da sind nicht wenige, die wegen des Sommerfests kamen, danach oder vor dem Besuch auf dem Rathausplatz übers Erlebnissonntag-Areal geschlendert. Und sicher gab es auch umgekehrte Besucherbewegungen im Städtli“, sagte Kiefer.

Da die Stadtmusik, so deren Vorstandsmann Karl Martin „Charly“ Welte, davon ausgeht, dass man nächstes Jahr wieder ein „normales“ Städtlifest feiert am zweiten Juli-Wochenende, könnte es nächstes Jahr nach Einschätzung von Mike Kiefer eine zweite Kombiveranstaltung aus Vereinsfest und Erlebnissonntag in der Schwanenstadt geben.