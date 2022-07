Anzeige Sommerfest der Stadtmusik Zell

Neu im Angebot ist passend zu den prognostizierten Hitzewerten eine Sommer-Bowle. „Natürlich werden wir mit Sonnenschirmen für Schatten sorgen“, betont Welte des Weiteren.

Musikalisches Programm

Im Rahmenprogramm des Sommerfests ist am Samstag ab 18 Uhr das Jugendorchester mit seinem neuen Dirigenten Ralf Klauser zu hören. Ab 19 Uhr sind die Zeller Alphornbläser auf dem Rathausplatz für den guten Ton zuständig und im Anschluss Alleinunterhalter Markus Kirsner, der auch zum Tanz spielt. Am Sonntag macht die Formation „Blasmusik-Fieber“ um 11.30 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert den Festauftakt. Um 15 Uhr spielen die Zeller Wildsaumusikanten, um 16.30 Uhr wird die Tombola verlost und um 18 Uhr klingt das Sommerfest aus.

Am verkaufsoffenen Sonntag des Gewerbevereins beteiligen sich in der Zeit von 12 bis 17 Uhr im zur Fußgängerzone umfunktionierten Bereich von Schönauer-, Bahnhofstraße und Sparkassenplatz insgesamt rund 15 dort ansässige Geschäfte und Gewerbebetriebe, sagt Mike Kiefer. Es gibt einen Flohmarkt mit 18 Ständen auf dem Löwen-Parkplatz, dazu eine Auto-, Land- und Baumaschinen-Schau in der Schönauer Straße, Fußball-Dart auf dem Sparkassenplatz. Wie gewohnt gibt es allerlei Sonderaktionen der beteiligten Geschäfte und Betriebe in der Zeller Innenstadt.

Integriert ins Geschehen am Sonntag ist gutem Brauch entsprechend die dritte Zeller Bike-Tour. Gefahren wird die Tour „Zell 4“, die in Richtung Hausen über Gresgen sowie die Blauener Ebene und wieder zum Rathausplatz führt. Alle Radler können sich ohne Anmeldung von 8.30 Uhr an am Rathaus auf der Teilnehmerliste eintragen lassen. Start ist um 9 Uhr. Die Tour ist etwa 22 Kilometer lang und dauert rund zwei Stunden. Die Teilnehmer werden gebeten, ausreichend Getränke mitzunehmen, da kein Zwischenstopp vorgesehen ist. Geführt wird die Tour von den Streckenpaten der Zeller Mountainbike-Touren, die auch neue Besucher auf eine sportliche Naturreise mitnehmen. Die Tour ist auch für E-Biker geeignet.