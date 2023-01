Zell. Eine 22-Jährige befuhr am Montag die B 317 von Hausen in Richtung Zell mit ihrem VW-Passat. Um 15.45 Uhr ist der Autofahrerin in der Grendelkurfe laut Polizei ein unbekanntes Fahrzeug entgegengekommen, das die Kurve geschnitten haben soll. Dabei kam es zum Spiegelstreifer der beiden Fahrzeuge, so die Polizei weiter. Am Außenspiegel des VW entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi gehandelt haben. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (Tel. 07673/88900) bittet um Hinweise.