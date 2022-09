Zell im Wiesental Spielerisch die eigene Geschicklichkeit erproben

Spaß bei der Punktejagd steht im Vordergrund

Soweit die Ansprache des Stadtoberhauptes Peter Palme. Den Sportlern ging es indes aber einzig und allein um den Spaß an der Freude, aber auch um das Erringen von Punkten, wie Karin Höferlin versicherte. Denn wie bei allen Olympischen Spielen stand auch in diesem Fall fest: „Es kann nur einen ganz oben auf dem Treppchen geben.“ Aber ganz im Sinne der Organisatoren wurde um die, die am Ende oben standen, nicht sonderlich viel Wind gemacht. Alle erhielten kleine Aufmerksamkeiten mit auf den Heimweg, niemand ging leer aus. So gesehen waren nach ein paar Stunden alle, die den Weg in die Stadthalle angetreten hatten, Sieger. Und alle hatten Lust auf mehr.

Diese Lust könnte beim traditionellen Nachtsport am Samstag, 1. Oktober, oder am Samstag, 3. Dezember, jeweils ab 19.30 bis 22.30 Uhr gestillt werden. Denn auch da stehen Spiel und Spaß im Vordergrund, beteuert Karin Höferlin, die bei diesem selbstverständlich kostenlosen Spektakel an beiden Abenden vor allem Fußball, Handball und Torwandschießen im Angebot hat.