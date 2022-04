Zell im Wiesental Sponsoren für die Runderneuerung

Diese Freude kommt sicherlich nicht von ungefähr. Über 100 000 Euro haben die Schwimmbadfreunde in nur zehn Jahren in das Bad und damit in dessen Fortbestand investiert. Und in diesem Jahr, von dem alle hoffen, dass es komplett störungsfrei über die Bühne gehen wird, steht ein weiteres recht großes Projekt auf dem Programm, das Elke Kaufmann den Mitgliedern am Mittwoch erläuterte. „Die 21 vorhandenen Sitzbänke im Freibad werden runderneuert. Daniel Srock ersetzt die maroden Latten komplett gegen neue. Und das lässt sich der Förderverein 350 Euro pro Bank kosten. Nach Adam Riese wären das 7350 Euro, die sich allerdings auf ein erträgliches Maß minimieren, weil sich inzwischen schon 17 Sponsoren gefunden haben, die für ihr finanzielles Engagement auf einer der Querlatten an der Rückenlehne mit ihrem Namen, dem Namen ihrer Firma oder dem Namen ihres Vereins verewigt werden.

Die künftigen Öffnungszeiten des Freibads bleiben bis auf die Kernzeiten (10 bis 19 Uhr) ab 21. Mai bis Saisonende am 11. September je nach Wetterlage flexibel und bewegen sich im bisher üblichen Rahmen. Aufs Frühschwimmen wird laut Stadt zunächst einmal verzichtet, wobei die Bitte an die Stadt herangetragen wurde, die Entscheidung noch einmal auf den Prüfstand zu legen, weil „durchaus Bedarf“ an einem solchen Angebot besteht und weil es, so Rebekka Kiefer, „den Gästen kaum vermittelbar ist, warum in Zell nicht möglich ist, was anderorts perfekt funktioniert.“

Zell. Der Förderverein fürs Freibad blickte in seiner Generalversammlung trotz Corona auf eine erfolgreiche Freibadsaison 2020 zurück. Auch in dieser Saison läuft es bisher rund, hieß es. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Maria Chiarappa gab Schriftführerin Petra Engler einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr.

Auch dem Engagement des Fördervereins sei es zu verdanken gewesen, dass das Freibad öffnen konnte und mit Hygienekonzept eine tolle Badesaison möglich war. Der Förderverein, so Petra Engler, hatte sich mit 3000 Euro an einem Bildschirm und einem Scanner für den Eingangsbereich beteiligt, so dass ein regulierter Ein- und Ausgang der Besucher ermöglicht werden konnte. Leider waren aufgrund der Corona-Pandemie keine weiteren Aktionen des Fördervereins mehr möglich.

Monika Hauschel resümierte in ihrer Funktion als Kassiererin, dass der Förderverein in seinem etwas mehr als zehnjährigen Bestehen fast 100 000 Euro in das Zeller Freibad investiert hat. Eine stolze Summe, die durch Mitgliedsbeiträge der rund 180 Mitglieder, zahlreiche Spenden, der Unterstützung durch den Bürgerverein und viele Aktivitäten des Fördervereins wie Kuchenverkäufe und Schwimmbadfeste erwirtschaftet wurde.

Allein 2019 wurden ein Tischkicker, zehn Sonnenschirme mit Ständer, ein Picknicktisch mit Bank insbesondere für Familien und eine Himmelsliege angeschafft. Im Jahr 2020 wurde ein Sonnensegel für die Sonnenterrasse, die ebenfalls vom Förderverein gesponsort wurde, sowie ein Defibrillator angeschafft. Gelobt wurde auch das engagierte Bademeisterteam um Siegfried Tinkhauser und der schöne Kioskbereich.

Stadträtin Claudia Dolzer dankte dem Förderverein und insbesondere der Vorsitzenden Maria Chiarappa für das große Engagement. Sie erinnerte daran, dass der Förderverein einen großen Beitrag zur Attraktivität des Bads leiste.

Die Wahl des neuen Vorstands wurde auf den September verschoben, denn der Verein will bis dahin einige, auch jüngere, Mitglieder gewinnen, die bereit sind, sich in der Vorstandsarbeit zu engagieren.

Wer Interesse hat, aktiv im Förderverein Freunde des Zeller Freibads mitzuarbeiten, kann sich gerne bei Maria Chiarappa oder Elke Kaufmann melden. Der Termin für die Wahl des Vorstands wurde festgelegt auf den 13. September, 19.30 Uhr, im Gasthaus „Löwen“.