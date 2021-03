Zell im Wiesental Sportliche Triumphe und Tragödien

Die Heimstatt des FC Zell bekam im Lauf der Jahre ein neues Gesicht. Die Rumpelwiese in der Obermatt wurde 1965 in einen Hartplatz umgebaut. 1977 schuf man mit über 6000 Arbeitsstunden praktisch in Eigenleistung ein eigenes Sportheim mit Vereinsgaststätte. Knapp 20 Jahre später musste alles dem Bauboom in der Stadt weichen. Vor dem Grendel auf dem Großen Brühl entstand ein neuer Sportpark mit Kunstrasenbelag und Leichtathletikanlagen. Dort wurde auch noch einige Jahre, das 1969 ins Leben gerufene, legendäre Grümpelturnier ausgetragen. Generationen von Zeller Hobbyfußballern duellierten sich 40 Jahre lang jeden Sommer mit sportlicher Begeisterung und Freude an Gaudieinlagen.

Im neuen Jahrtausend kehrte nach längerer Durststrecke der sportliche Erfolg zurück. Außergewöhnliche Talente entsprangen der intensiven Nachwuchsarbeit und führten den FC wieder in höherklassige Sphären. Mehrere Jahre etablierten sich die Zeller Kicker in der Landesliga, auch ohne üppige Honorare und Prämien zu kassieren, wie das bei zahlreichen anderen Clubs gang und gebe war und ist. Finanziell war der Verein nie auf Rosen gebettet. Jede Investition musste hart erarbeitet werden, insbesondere das neue Vereinsheim am Großen Brühl riss große Lücken in die Vereinskasse und führte zu immensen Kreditbelastungen.

Heute steht der FC Zell sportlich und finanziell auf soliden Beinen. Der aktuelle Vereinspräsident Jürgen Philipp und seine Ressortleiter Mathias Agostini (Marketing), Jürgen Rapp (Sport), Jörg Elsner ( Finanzen), Inge Grass (Jugend) und Armin Kiefer (Technik) führen ein Vereinsschiff mit einer Besatzung von derzeit 441 Mitgliedern. 50 Erwachsene und 115 Jugendliche spielen aktiv in zwei Herren- und acht Junioren-Mannschaften.

Vor allem gilt es sich aber an die Menschen zu entsinnen, die den Verein durch das vergangene Jahrhundert getragen haben. Ihrem Idealismus ist es zu verdanken, dass wichtige Grundwerte wie Kameradschaft, Solidarität, und Toleranz über den Sport in die Gesellschaft weitergetragen werden. Als schon legendäres Beispiel dafür kann beim FC Zell Klaus Agostini gelten, der seit unglaublichen fast 70 Jahren in verantwortlicher Position im Verein tätig ist.

Zum 100-jährigen Bestehen sind sowohl eine umfangreiche Vereinschronik als auch ein Buch über Persönlichkeiten und Geschichten rund um den FC in Arbeit, die in der zweiten Jahreshälfte erscheinen werden.

Gefeiert werden kann aufgrund der Pandemie im Jahr 2021 nicht wie geplant. Wenn die Situation es zulässt, sollen im Sommer kleinere Aktionen und im Herbst ein offizieller Festakt stattfinden. Die große Geburtstagsfeier soll dann im Jahr 2022 nachgeholt werden. Das wird im Rahmen einer gemeinsamen Großveranstaltung mit dem Ski-Club Zell (100 Jahre) und der RG Hausen-Zell (50 Jahre) unter dem Motto „250 Jahre Zeller Sportgeschichte“ geschehen. Hier erwartet die Zeller Bevölkerung im Sommer nächsten Jahres ein besonderes Festwochenende mit spektakulären Events.