Zell im Wiesental Stadtkasse profitiert: 2016 war ein ertragreiches Waldjahr

Von Heiner Fabry

Gute Nachrichten brachte Forstbezirksleiter Marco Sellenmerten in seinem Bericht zur Forstwirtschaft in den Zeller Gemeinderat. Für das Forstwirtschaftsjahr 2016 bringt der Zeller Forst einen Überschuss von 124 460 Euro in die Stadtkasse.

Zell. Aufgrund des sich verschlechternden Holzmarktes sind aber für die Folgejahre bescheidenere Überschüsse zu erwarten, wie der Forstbezirksleiter mitteilte. Die Prognose für das Jahr 2017 lässt einen Überschuss von 72 000 Euro erwarten. Der Plan für 2018 geht noch von einem Überschuss von 50 000 Euro aus. Die angekündigte Beratung über die Weide-/Waldabgrenzung wurde auf die November-Sitzung des Stadtrates vertagt.

Im Bericht über den Vollzug des Forst-Betriebsplans 2016 konnte Marco Sellenmerten Positives berichten. Bei einem Einschlag von knapp 10 700 Festmetern (darin enthalten 1320 Festmeter zufällige Nutzung) ergaben sich Einnahmen von 627 056 Euro (Plan: 581 260 Euro) und Ausgaben von 502 596 Euro (Plan: 522 000 Euro). Das ergibt einen Überschuss von 124 460 Euro, der der Zeller Stadtkasse zu Gute kommt. Die Mehreinnahmen erklärte der Forstbezirksleiter durch den Mehreinschlag von rund 330 Festmetern und Minderausgaben bei den Holzerntekosten.

Bürgermeister Rudolf Rümmele sprach von einem sehr erfreulichen Ergebnis und sprach dem Forstbezirksleiter, den Revierförstern und den Waldarbeitern ein großes „Dankeschön“ aus. Für den Gemeinderat bedankte sich auch Thomas Kaiser für den „ordentlichen Betrag“, über den sich „die Stadtkasse und die Nachhaltigkeit in der Forstbewirtschaftung“ freuen können. Der Zwischenbericht für das Jahr 2017 sieht schon etwas bescheidener aus. Von dem für 2017 geplanten Einschlag von 10 700 Festmetern sind bis zum 12. Oktober bereits 7700 Festmeter geerntet. Die zufällige Nutzung ist mit 1200 Festmetern auf 16 Prozent gestiegen.

Die Ursache liegt hauptsächlich in erhöhten Schäden durch Käferbefall. Bei erwarteten Einnahmen von 634 000 Euro und Ausgaben von 562 000 Euro wird per Ende Jahr der prognostizierte Überschuss von 72 000 Euro erreicht werden können.

Der Betriebsplan für das Jahr 2018 geht von einem Holzeinschlag von 10 850 Festmetern aus. „Es wird ein positives Betriebsergebnis von rund 50 000 Euro erwartet, sofern sich die Holzmarktlage nicht wesentlich verschlechtert und keine sonstigen Störungen im Betriebsablauf auftreten“, hieß es im Bericht des Forstbezirksleiters.

Der Gemeinderat nahm die Berichte für 2016 und 2017 zur Kenntnis und stimmte dem vorgelegten Betriebsplan für 2018 einstimmig zu.