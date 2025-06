Ein Ärgernis für den Stadtrat und die Einwohner ist das seit längerer Zeit leerstehende ehemalige Ton-Ton-Gebäude in Atzenbach, wie sich in der jüngsten Sitzung zeigte. Stadtrat David Kaiser (SPD) und Atzenbachs Ortsvorsteher Tobias Zimmermann hätten sich am 6. Juni an das Landratsamt gewandt und eine Abbruchverfügung nach Paragraf 65 der Landesbauordnung beantragt.