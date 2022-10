Der mittlerweile zweite Dorfflohmarkt fand am vergangenen Samstag in Mambach statt und lockte wieder zahlreiche Besucher an. Die Veranstaltung stieß trotz des mäßigen Wetters auf große Resonanz. In den Garagen und Unterständen im Dorf konnte so mancher Flohmarktbesucher noch etwas entdecken und erwerben, was er schon lange gesucht hatte.