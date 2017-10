Zell im Wiesental Stringentes Wahlergebnis

Zell (pele). Keine Ausreißer bei Wahlsieger Peter Palme. Der künftige Zeller Bürgermeister kann auf ein sehr stringentes Wahlergebnis blicken.

Insgesamt entfielen auf den einzigen Kandidaten 95,4 Prozent der Stimmen. Die Ergebnisse im Einzelnen: Im gesamten Zeller Stadtgebiet sammelte Palme 95,9 Prozent; im Wahlbezirk Liebeck waren es 95,1 Prozent, im Paradies 95,7 Prozent, in der Stadtmitte 96,2 Prozent, im Grönland 96,5 Prozent und in der Schwarznau 95,5 Prozent.

In den sechs Ortsteilen kam Peter Palme insgesamt auf 94,4 Prozent der Stimmen. In Adelsberg entschieden sich 96,7 Prozent für Palme, in Atzenbach 93,2 Prozent, in Gresgen 96,4 Prozent, in Mambach 91,3 Prozent, in Pfaffenberg 92,3 Prozent und in Riedichen 95,8 Prozent.

Bei den Briefwählern entschieden sich 96,2 Prozent für Palme.

Unter den sonstigen Stimmen gingen die meisten, nämlich 19, auf das Konto von Amtsinhaber Rudolf Rümmele. Sieben Stimmen erhielt Thomas Kaiser, fünf Marius Kaiser. Je vier Urnengänger entschieden sich für Andreas Klauser und einen gewissen Mario Barth, je drei Stimmen gingen auf Michael Herr und Franz Stowasser.