Zell im Wiesental Teure Mängel in der Wasserversorgung

Zunächst hatte Körber eine Prognose erstellt, wie viel Wasser vorhanden und wie viel künftig notwendig ist. Er erinnerte daran, dass man 2017 mit 24 Prozent extrem hohe Wasserverluste hatte - etwa durch Rohrbrüche. Inzwischen konnten diese auf zehn Prozent minimiert werden: „Das ist ein ziemlich guter Wert, wenn man dies mit anderen Gemeinden vergleicht.“

Blick auf die Wassermengen

Im Mühlschau falle die Quelle immer wieder trocken. In Adelsberg und Gresgen sei zu wenig Wasser da: „Künftig werden Sie täglich dorthin Wasser fahren müssen in den trockenen Monaten“, so Körbers Prognose. In Blauen und Mühlschau gebe es ein Defizit an Speichervolumen, wenn man den Löschwasserbedarf mit einbezieht.