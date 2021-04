Zell im Wiesental „Tiere sind meine Leidenschaft“

„Tiere sind meine Leidenschaft“, also mehr als ein Hobby, so die Künstlerin. In der ländlichen Umgebung auf dem Bio-Bauernhof ihres Sohnes in Gaisbühl bei Gersbach sowie auch in Tierparks und Zoos findet sie ihre Modelle.

Die Arbeitsmittel sind Bleistift, Kohle, Filz- und Aquarellstift. Bei ihren Kreaturen wird neben den anatomischen Eigenheiten das Wesentliche erfasst und das Besondere hervorgehoben.

Das Malen und Zeichnen ist freilich kein neues Hobby von Ulrike Jörg. Als Lehrerin brachte sie ihre zeichnerischen Fähigkeiten auch in den Unterricht ein. Die künstlerischen Ausdrucksformen wurden weitergespannt. Mit ihren Schülern bemalte die ehemalige Kunst- und Deutschlehrerin Innenwände eines Gersbacher Jugendheims im Zuge eines Projekts mit Märchenszenen. Sogar den Zirkus Probst konnte sie einmal begleiten, um vor Ort Löwen und Zebras zeichnen zu können.

In verschiedenen Ausstellungen in Freiburg, Berlin, Heilbronn und der Regio waren ihre Tierbilder bisher zu sehen, zuletzt mit guter Resonanz in der Kulturfabrik Schopfheim.

In der Zeller Bäckerei scheint man für neue Ideen aufgeschlossen zu sein: „Wir fänden es schön, wenn andere Künstler auch die Gelegenheit hätten und seitens der Geschäfte angesprochen würden“, so Marina Gutmann.