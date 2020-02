Zell im Wiesental Tolle Stimmung im Musikantenstadl

Über das Fitbleiben bis ins hohe Alter und ihren eigenen Körperkult klärten die beiden Stimmungskanonen Anja Seider und Simone Sieler die Gäste auf. Natürlich standen auch dieses Mal die munteren „Schwarznau-Lerchen“ Anja Seider, Moni Wassmer, Marina Schlageter, Birgit Kropf, Christina Wagner, Simone Hugenschmidt, Mell und Yvonne Sieler sowie Kimberly und Amy Baur auf der Bühne und bezirzten mit ihren fröhlichen Stimmen die erwartungsvollen Gäste.

Weitere Höhepunkte bahnten sich an, als mit Bernd, Mia und Matthias Schlageter prominente Stars aus dem Berner Oberland in der närrischen Runde auftauchten und mit ihrer mitreißenden Showeinlage das Lokal aufmischten. Für eine Überraschung sorgten schließlich die spontan aufgetauchten Musiker aus Atzenbach, die mit dem „Schwyzer Lied“ zusätzlich Schwung in den Musikantenstadl brachten.

Ein Glanzpunkt war die Wahl zur „Miss Schwyz 2020“, an der auch „Benni us em Obertal und au e biseli us de Schwyz“ unter der erprobten Regie von Anja Seider und Yvonne Sieler teilnahm.

Als schließlich zu später Stunde der Regent der diesjährigen Zeller Fasnacht, Hürus Christoph, de ZM vom Adelsberg, mit seinem Gefolge auftauchte, schwappten die Wogen der Begeisterung noch einmal hoch. Wie in einem Musikantenstadl üblich, musste der Regent zunächst möglichst viele der gurgelnd vorgetragenen Melodien erraten. Um ihn pünktlich auf die bevorstehenden tollen Tage einzustimmen, erhielt er als Geschenk einen Zeitmesser mit „Fünf Minuten-Timing“ sowie verschiedene Magnettafeln für die Umzugswagen.

Als weitere Zeremonie nahm Kanzler Torsten Weinstein vor dem Publikum die Trauung des „Schwyzer Traumpaars“ Matthias „Motte“ und Tamara Schlageter vor. Natürlich wechselten auch wieder zahlreiche Orden ihre Besitzer. Eine besondere Ehrung erfuhr Marina Schlageter für ihre 40-jährige Mitgliedschaft in der Schwyz.