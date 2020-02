Von Hans-Jürgen Hege

Zell. Am Ende gab`s aber doch dicke Krokodilstränen: Unter furchtbarem Geheule und begleitet von beängstigendem Zähneklappern sowie von den letzten Tönen einer deprimierten Hürus-Musik wurde am Dienstag die Zeller Fasnacht zu Grabe beziehungsweise ins alles verzehrende Feuer getragen. Am Fasnachtsbrunnen, also genau dort, wo sie am Hemdglunkiabend mit lautem Getöse die Entmachtung des Bürgermeisters inszenierte und vorantrieb, ging sie widerstandslos in Flammen auf. Letzte Zuckungen des Narrenvolkes allerdings konnte sie nicht verhindern.