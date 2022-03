Zell im Wiesental Tränenreicher Abschiedvon der „Mini-Fasnacht“

Zwar waren am Dienstag noch eine Menge Leute im Städtli feucht-fröhlich aktiv. Aber am Abend blieb es in der Kirchstraße beängstigend still. Die „alten Wiiber“ trauten sich nicht, die sonst so umjubelten großen Sprünge zu machen. Sie schwärmten auch nicht aus in die Kneipen der Stadt, um dort ihre „Freiheit“ zu genießen oder – wie ein Mitglied des FGZ-Präsidiums hörbar bedauerte – „mol so richtig d` Sau raus z`lo.“ Das fröhliche Narrentreiben, das sich „öffentlich“ auf Fasnachtssonntag und Rosenmontag konzentrierte, als rund ums Rathaus die „Wagenbau-Light-Schau“ für Begeisterung sorgte, wurde ohne viel Trara, aber mit gedämpfter Musik der Hürusband abrupt beendet.