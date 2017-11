Zell im Wiesental Überwältigende Panoramablicke genossen

Zell. Der Schwarzwaldverein Zell erlebte kürzlich schöne Wandertage in der Almregion Gitschberg-Jochtal im Eisacktal. Zwanzig Wanderfreunde machten sich auf den Weg nach Südtirol in den Ort Meransen, von wo aus sie in den kommenden Tagen ihre Touren unternahmen.

Das schöne Wetter lockte gleich zur Erkundung des Orts und zum Genuss der Aussicht auf die umliegenden Berge. Am Sonntag ging es dann mit der Bergbahn hoch zum Gitsch, von wo aus die Wanderung startete, die über den Ochsenboden zur Moserhütte und Bacherhütte führte, wo man sich von den ersten Strapazen bei einer zünftigen Brotzeit stärken konnte. Anschließend ging es über den Lobenweg zurück ins Hotel.

Die zweite Tour führte am Montag von Vals mit der Bergbahn hoch zum Jochtal, von wo aus eine anspruchsvolle Tour zur Fane Alm angesagt war. Auf schmalen Pfaden und steinigen Wegen ging es zum Peachen-Jöchel und Kofelspitz, bevor es steil bergab zur Fane Alm ging. Hier waren alle froh, in der Jausestation Zingerlehütte die wohlverdiente Rast machen zu können, bevor man sich über den Milchsteig vorbei durch Schluchten und Wasserfällen auf den Weg nach Vals machte.

Am Dienstag ging es auf der anderen Seite des Tals zur Rodenecker Alm – eine herrliche Wanderung durch goldgefärbte Lärchenwälder. Beeindruckt von einem wunderschönen Tag mit überwältigendem Panoramablick ging der Tag zu Ende.

Am nächsten Morgen wurde die Gruppe aufgeteilt. Es ging vom Gitsch über den Jägersteig zur Wieserhütte im Altfastal, und die gut geübten Wanderer nahmen den alpinen Höhenweg zum Seefeldsee und über einen steilen Abstieg hinunter zur Wieserhütte, wo sich beide Gruppen am frühen Nachmittag wieder zusammenfanden. Nach der wohlverdienten Stärkung in der Almhütte ging es durch das schöne Altfastal zurück ins Hotel, wo man sich auf der Sonnenterasse und im Whirlpool erholen und den Sonnenuntergang genießen konnte.

Den Donnerstag nutzten einige, um nach Brixen zu gehen und die schöne Altstadt zu besichtigen. Die anderen machten sich auf den Weg zu einer Almhüttenrundwanderung über die Zasslerhütte, Pichlerhütte, zur Kieneralm und über die Bacherhütte zurück nach Meransen.

Den letzten Tag des Wanderurlaubs ließ man gemütlich angehen und wanderte auf die Moserhütte, über die Gassler Alm zur Bacherhütte und wieder hinab zum Hotel. Wie jeden Abend wurde man mit einem köstlichen Fünf-Gänge-Menü verwöhnt und ließ die schönen Eindrücke des Tages Revue passieren, bevor Wanderkammerad Reiner zur Handharmonika griff und die Abende bei Gesang in froher Runde ausklangen.

Es war eine wunderschöne Wanderwoche, die von Marianne Ruh hervorragend organisiert worden war. Alle Wanderfreunde nahmen die Eindrücke von den herrlichen Wanderungen und der wunderschönen Bergwelt mit nach Hause und werden sie noch lange in Erinnerung behalten.