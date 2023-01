Zell. Aufgrund der überaus großen Resonanz auf das im vergangenen Monat erschienene Buch „Ein schwarzes Loch in brauner Zeit – Nationalsozialismus in Zell im Wiesental“ wird Autor Uli Merkle am Sonntag, 22. Januar, von 14 bis 16 Uhr, im Café Gutmann in Zell Bücher signieren. Das Buch wurde Anfang Dezember 2022 veröffentlicht, .und habe nicht nur großes Interesse in Zell ausgelöst, sondern auch bei geschichtlich Interessierten in ganz Deutschland, so der Autor. Mehrere Historiker und Institutionen, die sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigen, hätten Kontakt mit ihm aufgenommen, weil sich aus der Zeller Lokalgeschichte Hinweise und Querverbindungen zu deren eigenen Forschungsarbeiten ergeben haben, so Merkle. Bei der Veranstaltung können Bücher erworben oder auch bereits gekaufte Exemplare signiert werden. Zudem ist das Buch weiterhin im Büro des Zeller Bergland Tourismus, im Café Gutmann und im Weltladen Cabanja erhältlich. In Schopfheim vertreibt die Geschäftsstelle des Markgräfler Tagblatts das Buch. Der Verkaufspreis beträgt 27 Euro.